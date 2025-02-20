एक्ट्रेस आयशा टाकिया की 10 शानदार मूवीज
आयशा टाकिया की फिल्म Taarzan: The Wonder Car हर किसी को पसंद आई थी.
फिल्म Socha Na Tha आयशा की एक कॉमेडी रोमांस फिल्म है.
फिल्म Dil Maange More की कहानी लाजवाब है. इसमें आपको गजब का ट्विस्ट देखने को मिलता है.
फिल्म Shaadi No. 1 कॉमेडी से भरपूर है.
फिल्म Shaadi Se Pehle आयशा की एक कॉमेडी फिल्म है. इसमें अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, आयशा टाकिया, मल्लिका शेरावत और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं.
फिल्म Dor की कहानी देखने लायक है.
आयशा की फिल्म Kya Love Story Hai आपको रोमांस और कॉमेडी, दोनों का लुफ्त देती है.
सलमान खान और आयशा टाकिया स्टारर फिल्म Wanted उस साल की सुपरहिट फिल्म थी.
Fool N Final एक कमाल की कॉमेडी एक्शन फिल्म है.
De Taali एक शानदार मूवी है. फिल्म में अभिषेक के सबसे अच्छे दोस्त अभिषेक की गर्लफ्रेंड के प्लान का खुलासा करते हैं.
