इन मूवीज ने एडवांस बुकिंग में बेचे थे बंपर टिकट
Shashikant Mishra
| Mar 28, 2025
साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' के 6.5 लाख टिकट बिके थे.
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने 5.57 लाख टिकट की बिक्री थी.
शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने 5.56 लाख टिकट बेच दी थी.
साउथ एक्टर यश की फिल्म 'केजीएफ 2' के 5.15 लाख टिकट बिके थे.
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' के 4.60 लाख टिकट की बिक्री हो गई थी.
ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वॉर' के 4.10 लाख टिकट बिके थे.
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने 4 लाख टिकट बेच दिए थे.
