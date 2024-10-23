शादी से तौबा कर लेंगे अगर देख लीं ये 9 फिल्में
Ankita Kumari
| Oct 23, 2024
विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'बैड न्यूज' देखकर आप शादी से तौबा-तौबा कहेंगे.
'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' फिल्म राज और सिमरन की खूबसूरत प्रेम कहानी पर आधारित है.
फिल्म 'हम आपके हैं कौन' में शादी के भव्य दृश्य को दिखाया गया है.
'वीरे दी वेडिंग' फिल्म में भी शादी दिखाया गया है.
'विवाह' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
'हम साथ साथ हैं' फिल्म एक बड़े परिवार की कहानी है, जिसमें 3 भाइयों की शादी दिखाई गई है.
फिल्म 'डॉली की डोली' देखने के बाद आप शादी से दूर भागेंगे
'मानसून वेडिंग' फिल्म का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा है.
'थैंक्स फॉर कमिंग' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
