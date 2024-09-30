देवरा से पहले जूनियर एनटीआर की इन 7 एक्शन फिल्मों को आज ही देख डालें
Ankita Kumari
| Sep 30, 2024
जूनियर एनटीआर की एक्शन फिल्म 'देवरा' थिएटर में धमाल मचा रही है.
इस फिल्म के अलावा जूनियर एनटीआर की और भी कई शानदार एक्शन फिल्में हैं.
जूनियर एनटीआर की फिल्म 'आरआरआर' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
एक्शन फिल्म 'टेंपर' को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
अमेजन प्राइम पर मौजूद फिल्म 'नन्नाकू प्रेमाथो' भी जूनियर एनटीआर की फिल्म है.
फिल्म 'अरविंद समिथा वीरा राघवा' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है.
2013 की एक्शन फिल्म 'बादशाह' अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है.
'जनाथा गैरेज' फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं.
जूनियर एनटीआर की एक्शन फिल्म 'जय लावा कूसा' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
