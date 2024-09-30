देवरा से पहले जूनियर एनटीआर की इन 7 एक्शन फिल्मों को आज ही देख डालें

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 30, 2024

जूनियर एनटीआर की एक्शन फिल्म 'देवरा' थिएटर में धमाल मचा रही है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म के अलावा जूनियर एनटीआर की और भी कई शानदार एक्शन फिल्में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जूनियर एनटीआर की फिल्म 'आरआरआर' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्शन फिल्म 'टेंपर' को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अमेजन प्राइम पर मौजूद फिल्म 'नन्नाकू प्रेमाथो' भी जूनियर एनटीआर की फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'अरविंद समिथा वीरा राघवा' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है.

Source: Bollywoodlife.com

2013 की एक्शन फिल्म 'बादशाह' अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

'जनाथा गैरेज' फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जूनियर एनटीआर की एक्शन फिल्म 'जय लावा कूसा' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन 9 मलयालम फिल्मों का सस्पेंस देखकर होगी हैरत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.