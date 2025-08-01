'किंगडम' से पहले देख लें 'विजय देवकोंडा' की ये फिल्में, लव-एक्शन से हैं भरपूर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Aug 01, 2025

साउथ सुपरस्टार विजय देवकोंडा की फिल्म किंगडम देखने से पहले आप इन फिल्मों को देख सकते हैं.

साल 2018 में रिलीज होने वाली 'महानति' फिल्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'येवडे सुब्रमण्यम' साल 2015 म इ आई थी. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.

'लाइगर' फिल्म में विजय के साथ अनन्या पांडेय भी थीं.

'गीता गोविंदम' एक लव स्टोरी फिल्म है, इसमें विजय और रश्मिका ने मुख्य भूमिका निभाई है.

'अर्जुन रेड्डी' को बॉलीवुड में कबीर सिंह नाम से बनाया गया था.

डियर कॉमरेड फिल्म एक लव स्टोरी है. इसमें रश्मिका मंदाना भी थीं.

