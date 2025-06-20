Sitaare Zameen Par से पहले जरूर देख लें ये 7 फिल्में, मौज-मस्ती और प्रेरक कहानियां देखकर झूम उठेंगे आप

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 20, 2025

आमिर खान स्टारर फिल्म सितारे जमीन पर 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ मजेदार और प्रेरक फिल्में लेकर आए हैं.

इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘भूतनाथ’, जिसकी कहानी ने हर किसी का दिल जीत लिया था.

आमिर खान की फिल्म ‘तारे जमीं पर’ ने कई बच्चों और माता-पिता को प्रेरित किया है. फिल्म में एक ऐसे बच्चे की कहानी दिखाई जाती है, जिसका पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता है.

फिल्म ‘धनक’ में एक भाई-बहन बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से मिलना चाहते हैं.

‘आई एम कलाम’, यह फिल्म एक ऐसे गरीब बच्चे की कहानी दिखाती है, जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से प्रेरित है और उनसे मिलना चाहता है.

फिल्म ‘चिल्लर पार्टी’ ऐसे मासूम बच्चों की कहानी है, जो एक कुत्ते को बचाने के लिए मुसीबत में पड़ जाते हैं.

‘चैन खुली की मैन कुली’ के तो आप फैन हो जाएंगे. फिल्म में एक गरीब लड़के को मैजिकल क्रिकेट बैट मिलता है और वो इंडिया का मशहूर क्रिकेटर बन जाता है.

