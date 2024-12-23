Varun Dhawan की Baby John से पहले साउथ की इन 8 रीमेक फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' 25 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.

वरुण धवन की 'बेबी जॉन' थलापति विजय की सुपरहिट मूवी 'थेरी' की हिंदी रीमेक हैं.

सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'गजनी' के हिंदी रीमेक में आमिर खान दिखे थे. ये फिल्म सुपरहिट रही थी.

दुल्कर सलमान की फिल्म 'ओ कधल कनमनी' को हिंदी में 'ओके जानू' के नाम से बनाया गया था.

अजय देवगन स्टारर फिल्म 'सिंघम' साउथ एक्टर सूर्या की 'सिंघम' की रीमेक है.

थलापति विजय की फिल्म 'थुप्पक्की' का रीमेक बॉलीवुड में फिल्म 'हॉलिडे' के नाम से बनाया गया था.

साउथ फिल्म 'काखा काखा' के हिंदी रीमेक फोर्स में जॉन अब्राहम नजर आए थे.

आयुष्मान खुराना की 'शुभ मंगल सावधान' भी साउथ की फिल्म 'कल्याण समयाल साधम' का रीमेक है.

अनिल कपूर स्टारर फिल्म 'नायक' साउथ की सुपरहिट मूवी 'मुधलवन' से ली गई थी.

अक्षय कुमार की 'लक्ष्मी 'आर सारथकुमार की फिल्म 'कंचना' की रीमेक है.

