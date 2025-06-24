काजोल की ‘मां’ से पहले देख लें इन हॉरर फिल्मों का आतंक, एक- एक सीन से कांप उठेगा शरीर

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 24, 2025

काजोल की फिल्म 'मां' एक जबरदस्त हॉरर फिल्म है.

यह 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में काजोल लीड रोल में नजर आएंगी.

क्रिएचर 3डी- इस फिल्म को देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा. फिल्म में बिपाशा बसु लीड रोल में हैं. इसमें एक डरावने प्राणी की कहानी दिखाई जाती है.

मुंजा- यह कमाल की हॉरर-कॉमेडी फिल्म है.

द भूतनी- हाल ही में आई इस फिल्म में संजय दत्त, पलक तिवारी, सनी सिंह और मौनी रॉय शामिल है.

पहेली- इस फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं. फिल्म उतनी डरावनी नहीं है, लेकिन इसमें एक भूत की कहानी दिखाई जाती है.

