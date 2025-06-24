काजोल की ‘मां’ से पहले देख लें इन हॉरर फिल्मों का आतंक, एक- एक सीन से कांप उठेगा शरीर
काजोल की फिल्म 'मां' एक जबरदस्त हॉरर फिल्म है.
यह 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में काजोल लीड रोल में नजर आएंगी.
क्रिएचर 3डी- इस फिल्म को देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा. फिल्म में बिपाशा बसु लीड रोल में हैं. इसमें एक डरावने प्राणी की कहानी दिखाई जाती है.
मुंजा- यह कमाल की हॉरर-कॉमेडी फिल्म है.
द भूतनी- हाल ही में आई इस फिल्म में संजय दत्त, पलक तिवारी, सनी सिंह और मौनी रॉय शामिल है.
पहेली- इस फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं. फिल्म उतनी डरावनी नहीं है, लेकिन इसमें एक भूत की कहानी दिखाई जाती है.
