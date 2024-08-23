युवराज सिंह से पहले इन क्रिकेटर्स पर बन चुकी है बायोपिक
क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक पर जल्द ही फिल्म रिलीज होने वाली है।
क्या आपको पता है कि युवराज सिंह से पहले भी कई क्रिकेटर्स पर बायोपिक बन चुका है।
आइए आपको बताते हैं इन क्रिकेटर्स के नाम जिन पर बायोपिक बन चुकी है।
फिल्म 'सचिन: ए बिलियन ड्रीम्स' क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर पर बनी है।
'अजहर' फिल्म क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी पर आधारित है।
फिल्म 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित है।
'कौन प्रवीण तांबे?' फिल्म लेग स्पिनर प्रवीण तांबे की कहानी पर बेस्ड है।
'83' फिल्म में कप्तान कपिल देव की भूमिका में रणवीर सिंह ने एक्टिंग किया है।
फिल्म 'शाबाश मिठू' महिला क्रिकेटर मिथाली राज पर बेस्ड है।
