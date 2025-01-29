शर्त लगा लो इससे ज्यादा थ्रिलर-सस्पेंस फिल्में आज तक नहीं देखी होगी, ट्विस्ट देख आ जाएगा मजा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 29, 2025

‘अंधाधुन’ फिल्म एक अंधे पियानो बजाने वाले के इर्द-गिर्द घूमती है जो अनजाने में एक हत्या में फंस जाता है.

हृतिक रोशन और यामी गौतम की फिल्म ‘काबिल’ का ट्विस्ट देखकर आपको मजा आ जाएगा.

‘तलवार’ फिल्म में एक लड़की की हत्या हो जाती है और पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है.

‘बदला’ फिल्म में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू ने मुख्य भूमिका निभाई है.

‘दृश्यम’ फिल्म में की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी. इसका सस्पेंस आपको एक सेकेंड भी नजरे नहीं हटाने देगा.

विद्या बालन की फिल्म ‘कहानी’ का सस्पेंस भी आपको हैरान कर देगा. फिल्म में अचानक ट्विस्ट देख आपको मजा आ जाएगा.

‘तलाश’ फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी बहुत इंट्रेस्टिंग है.

‘रात अकेली है’ फिल्म में एक परिवार में शादी की रात मर्डर हो जाता है. इस फिल्म का ट्विस्ट भी आपको हैरान कर देगा.

