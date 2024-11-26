Psychological Thrillers: दिमाग की घंटी बजा देंगी ये साइको-थ्रिलर मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 25, 2024
फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' सोनी लिव पर देख सकते हैं.
फिल्म 'फ्रेडी' हॉटस्टार पर काफी स्ट्रीम की गई.
फिल्म 'कठपुतली' हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.
फिल्म 'धोखाः द राउंड कॉर्नर' को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
फिल्म 'चुपः रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' जी5 पर देखी जा सकती है.
फिल्म 'फोरेंसिक' जी5 पर खूब पसंद की गई.
फिल्म 'फोबिया' को 'जी पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
फिल्म 'रमन राघव 2.0' जी5 पर खूब देखी गई.
फिल्म 'टेबल नंबर 21' जियो सिनेमा पर स्ट्रीम की जा सकती है.
फिल्म 'अंधाधुन' यूट्यूबर पर देख सकते हैं.
