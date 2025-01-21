अकेले कभी भी न देखना ये 8 हॉरर फिल्में, सुन्न कर देगी दिमाग
Jan 21, 2025
2018 में आई फिल्म Hereditary एक अमेरिकी अलौकिक मनोवैज्ञानिक डरावनी फिल्म है.
The Exorcist एक भयानक डरावनी फिल्म है.
The Conjuring एक बहुत फेमस डरावनी फिल्म है.
बेहद डरावनी फिल्म Martyrs एक यंग महिला की कहानी है जो लोगों से बदला लेना चाहती है.
The Texas Chain Saw Massacre फिल्म में पांच दोस्त हैं, जो एक भयावह रास्ते से गुजरते हैं.
Audition, 1999 की एक हॉरर फिल्म है, जो 1997 में रयू मुराकामी के उपन्यास पर आधारित है.
The Descent फिल्म में दोस्तों का एक ग्रुप किसी गुफा में जाता है और वहां फस जाते हैं.
फिल्म The Babadook एक विधवा मां की कहानी है, जिसे अपने बेटे के साथ अपने घर में एक रहस्यमय मानवीय राक्षस का सामना करना पड़ता है.
