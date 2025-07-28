Love Stories Movies: बुनी-चुनी नहीं, देखें रियल लाइफ लव स्टोरीज पर बनी ये फिल्में

आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म 2 States लेखक चेतन भगत और उनकी पत्नी की लव स्टोरी पर आधारित है.Source: Bollywoodlife.com
यह फिल्म बिहार के दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित है, जिन्हें अपनी पत्नी से बेहद प्यार होता है. अचानक पत्नी की मौत से निराश मांझी एक पूरा पहाड़ काटकर रास्ता बनाते हैं.Source: Bollywoodlife.com
यह फिल्म मध्य प्रदेश की अनीता नर्रे की सच्ची कहानी पर आधारित है. फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर शामिल हैं.Source: Bollywoodlife.com
2021 में आई इस फिल्म में कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी कॉलेज की प्रेमिका डिंपल चीमा की प्रेम कहानी पर आधारित है.Source: Bollywoodlife.com
यह एक हिस्टोरिकल रोमांटिक फिल्म है, जिसमें पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी दिखाई जाती है.Source: Bollywoodlife.com
क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बनी इस फिल्म में धोनी की लव स्टोरी भी दिखाई गई है.Source: Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार स्टारर यह फिल्म अरुणाचलम मुरुगनथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है, जिन्हें अपनी पत्नी से बेहद प्यार होता है. बाद में वो सबके लिए सेनेटरी पैड बनाते हैं.Source: Bollywoodlife.com
