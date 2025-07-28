Love Stories Movies: बुनी-चुनी नहीं, देखें रियल लाइफ लव स्टोरीज पर बनी ये फिल्में

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 28, 2025

2 States

आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म 2 States लेखक चेतन भगत और उनकी पत्नी की लव स्टोरी पर आधारित है.

Manjhi – The Mountain Man

यह फिल्म बिहार के दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित है, जिन्हें अपनी पत्नी से बेहद प्यार होता है. अचानक पत्नी की मौत से निराश मांझी एक पूरा पहाड़ काटकर रास्ता बनाते हैं.

Toilet: Ek Prem Katha

यह फिल्म मध्य प्रदेश की अनीता नर्रे की सच्ची कहानी पर आधारित है. फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर शामिल हैं.

Shershaah

2021 में आई इस फिल्म में कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी कॉलेज की प्रेमिका डिंपल चीमा की प्रेम कहानी पर आधारित है.

Bajirao Mastani

यह एक हिस्टोरिकल रोमांटिक फिल्म है, जिसमें पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी दिखाई जाती है.

M.S. Dhoni: The Untold Story

क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बनी इस फिल्म में धोनी की लव स्टोरी भी दिखाई गई है.

Pad Man

अक्षय कुमार स्टारर यह फिल्म अरुणाचलम मुरुगनथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है, जिन्हें अपनी पत्नी से बेहद प्यार होता है. बाद में वो सबके लिए सेनेटरी पैड बनाते हैं.

