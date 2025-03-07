अनुपम खेर की एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में, वीकेंड में देखने का बना लें प्लान
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 07, 2025
1984 में रिलीज हुई ‘सारांश’ अनुपम खेर की बेहतरीन मूवी है. इसमें उन्होंने रिटायर्ड मध्यम वर्ग के व्यक्ति की भूमिका निभाई है.
एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी में अनुपम खेर ने उनके पिता पान सिंह की भूमिका निभाई है.
अनुपम खेर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक स्पेशल 26 भी है. इसमें उन्होंने नकली सीबीआई ऑफिसर का रोल किया है.
दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे फिल्म में अनुपम खेर राज (शाहरुख खान) के पिता धर्मवीर मल्होत्रा की भूमिका में नजर आए हैं.
ए वेडनेसडे एक रोमांच थ्रिलर से भरपूर है. इसमें उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर का रोल किया है.
मैंने गांधी को नहीं मारा में अनुपम खेर के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया है.
खोसला का घोसला फिल्म में अनुपम खेर ने मध्यम वर्गीय कमल किशोर खोसला की जबरदस्त भूमिका निभाई है.
