Best of Indian Horror Movies: असली डर वाली 7 मूवीज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

आज हम आपको बेस्ट इंडियन हॉरर मूवीज के बारे में बता रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो एक बार Tumbbad फिल्म देखें.

13B भी एक डरावनी फिल्म है.

Bulbbul, इस फिल्म की कहानी बहुत डरावनी है.

Bhoothakaalam, यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है.

2022 में आई Kumari हॉरर फिल्म आपको Netflix पर मिल जाएगी.

Pari, इस फिल्म में आप अनुष्का शर्मा का हॉरर रूप देख खौफ खा जाएंगे.

Bramayugam, डर के मंजर से भरी इस फिल्म को आप Sonyliv पर देख सकते हैं.

