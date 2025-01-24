Republic Day 2025: इस खास मौके पर जरूर देखें ये 8 फिल्में, शहीद से लेकर बॉर्डर हैं लिस्ट में शामिल

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

मनोज कुमार स्टारर फिल्म शहीद भगत सिंह जी को समर्पित है.

कारगिल युद्ध पर बनी एलओसी कारगिल फिल्म एक कमाल की फिल्म है.

मनोज कुमार की फिल्म उपकार भी कमाल की है.

सनी देओल स्टारर इस फिल्म इंडियन में आपको कमाल का एक्शन देखने को मिलता है.

साल 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम देश प्रेम पर आधारित हैं.

फिल्म 1942: ए लव स्टोरी में आजादी की लड़ाई के वक्त की एक लव स्टोरी दिखाई गई है.

दिलीप कुमार स्टारर फिल्म क्रांति आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए.

1997 में आई फिल्म बॉर्डर लोग आज भी देखना पसंद करते हैं.

