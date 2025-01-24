Republic Day 2025: इस खास मौके पर जरूर देखें ये 8 फिल्में, शहीद से लेकर बॉर्डर हैं लिस्ट में शामिल
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 24, 2025
मनोज कुमार स्टारर फिल्म शहीद भगत सिंह जी को समर्पित है.
Source:
Bollywoodlife.com
कारगिल युद्ध पर बनी एलओसी कारगिल फिल्म एक कमाल की फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज कुमार की फिल्म उपकार भी कमाल की है.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी देओल स्टारर इस फिल्म इंडियन में आपको कमाल का एक्शन देखने को मिलता है.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम देश प्रेम पर आधारित हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 1942: ए लव स्टोरी में आजादी की लड़ाई के वक्त की एक लव स्टोरी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिलीप कुमार स्टारर फिल्म क्रांति आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
1997 में आई फिल्म बॉर्डर लोग आज भी देखना पसंद करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 40 साल के इस शादीशुदा मर्द के पीछे पागल हैं राशा थडानी, सालों से है...
अगली वेब स्टोरी देखें.