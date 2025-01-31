रोमांस के साथ थ्रिलर का मिलेगा डबल डोज, बस इन ओटीटी प्लेटफार्म पर देख डालें ये वेब सीरीज और फिल्में
Shreya Pandey
| Jan 31, 2025
‘हसीन दिलरुबा’ यह एक रोमांटिक-थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है. इस सीरीज को आप ‘नेटफ्लिक्स’ पर देख सकते हैं.
‘मेरी क्रिसमस’ फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘फिर आई हसीन दिलरुबा’ साल 2024 में रिलीज हुई थी. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘इंदौरी इश्क’ में स्कूल में पढ़ने वाले लड़का-लड़की की कहानी दिखाई गई है. आप इसे MX Player पर फ्री में देख सकते हैं.
सनी लिओन और तनुज विरवानी की फिल्म ‘वन नाइट स्टैंड’ को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘एक हसीना थी’ फिल्म में प्यार और धोखा की कहानी दिखाई गई है. आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
साल 2024 में रिलीज हुई सीरीज ‘लव अधूरा’ को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
