मार्च महीने में रिलीज होंगी ये धांसू साउथ फिल्में, नोट कर लें तारीख
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2025
अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं तो मार्च महीने में कई साउथ की फिल्में रिलीज हो रहीं हैं.
‘यामाकाथाघी’ एक मिस्त्री और सस्पेंस से भरी हॉरर फिल्म है. ये 7 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
मलयालम फिल्म 'वडक्कन' भी 7 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
‘वीरा धीरा सूरन’ का दूसरा पार्ट 27 मार्च को रिलीज हो रही है. यह कॉमेडी और एक्शन से भरपूर है.
एल2: एमपुरान एक्शन और थ्रिलर फिल्म है जो 27 मार्च को रिलीज हो रही है.
‘हरि हर वीरा मल्लू’ एक्शन एडवेंचर फ़िल्म है. यह फिल्म 28 मार्च को रिलीज हो रही है.
'कोर्ट: स्टेट वर्सेस ए नोबडी' 14 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.
