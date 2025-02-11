दिमाग फिरा देंगी OTT पर मौजूद ये अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 11, 2025
आयुष्मान खुराना की फिल्म Andhadhun का सस्पेंस आपको हैरान कर देगी. इस फिल्म को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
फिल्म Shaurya एक लीगल ड्रामा मूवी है. इसे आप ZEE5 और YouTube पर देख सकते हैं.
Netflix पर मौजूद फिल्म Laapataa Ladies को लोगों ने खूब पसंद किया है.
एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म Black Friday आपको Hotstar पर मिल जाएगी.
A Wednesday फिल्म का क्लाइमैक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देगा.
राजकुमार राव स्टारर फिल्म Shahid में मानवीय अधिकारों की लड़ाई दिखाई गई है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
फिल्म Nh10 आप JioCinema पर फ्री में देख सकते हैं.
Next: Suspense Thriller: दिमाग खोलकर Hotstar पर देखें ये सीरीज, गुत्थी सुलझाए नहीं सुलझती
