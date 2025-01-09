आज तक कोई माई का लाल नहीं तोड़ पाया है इस भोजपुरी फिल्म का ये रिकॉर्ड

बॉलीवुड फिल्मों के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्में भी जमकर पैसे कमाती हैं.

आज हम आपको एक ऐसी ही भोजपुरी फिल्म के बारे में बता रहे हैं. जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.

इस फिल्म ने अपनी कहानी से कई रिकॉर्ड तोड़े और तो और ये फिल्म कई सिनेमाघरों में 4-5 महीनों तक चलती रही.

फिल्म का नाम मनोज तिवारी की बतौर एक्टर पहली फिल्म ‘ससुरा बड़ा पईसा वाला’ है. फिल्म में रानी चटर्जी हीरोइन हैं.

‘ससुरा बड़ा पईसा वाला’ 2003 में रिलीज अजय सिन्हा द्वारा निर्देशित भारतीय भोजपुरी भाषा रोमांस-ड्रामा फिल्म है.

Sasura Bada Paisawala ने साल 2003 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी.

'विकीपिडिया' की माने तो इस फिल्म ने ताबड़तोड़ करीब 35 करोड़ रुपये (अनुमानित) की कमाई की थी.

इसी के साथ, इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रॉसिंग का रिकॉर्ड कायम किया था.

जिसे आजतक किसी भी भोजपुरी फिल्म ने तोड़ नहीं पाया है.

