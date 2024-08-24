'स्त्री 2' के बाद ये हॉरर-कॉमेडी मूवीज देंगी एंटरटेनमेंट का डोज
Bollywoodlife.com
| Aug 24, 2024
फिल्म 'स्त्री 2' 15 अगस्त को रिलीज हुई थी।
फिल्म 'स्त्री 2' को काफी पसंद किया जा रहा है।
फिल्म 'स्त्री 2' के बाद अभी कई हॉरर-मूवीज आने वाली हैं।
फिल्म 'भूल भुलैया 3' दिवाली, 2024 पर रिलीज होगी।
फिल्म 'भेड़िया 2' को देखने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं।
फिल्म 'छोरी 2' के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं।
फिल्म 'द वर्जिन ट्री' का इंतजार किया जा रहा है।
फिल्म 'वैम्पायर्स ऑफ विजय नगर' को लेकर भी उत्साह चरम पर है।
