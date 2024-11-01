कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' के नंबर 1 डायलॉग्स

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 01, 2024

'बेवकूफ है दुनिया जो इन भूतों से डरती है, इन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए'.

Source: Bollywoodlife.com

'मैं आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं'.

Source: Bollywoodlife.com

'नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला'.

Source: Bollywoodlife.com

कार्तिक आर्यन का डायलाग, 'मंजू आईएम कमिंग फॉर यू'.

Source: Bollywoodlife.com

'यही सोच रहा है न कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है'.

Source: Bollywoodlife.com

अगर सपने में मेरा बस चलता तो तुम्हारे बारे में कैसे-कैसे सपने देखता'.

Source: Bollywoodlife.com

इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र कहीं नहीं था. अगर ये तूफान था तो प्रलय का आना अभी बाकी है'.

Source: Bollywoodlife.com

'हमारी शादी होने वाली है रूहान, आओ ऊपर आओ'.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ऐश्वर्या राय बच्चन की ये साड़ी की तस्वीरें देख आपको भी हो जाएगा प्यार

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.