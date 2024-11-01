कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' के नंबर 1 डायलॉग्स
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 01, 2024
'बेवकूफ है दुनिया जो इन भूतों से डरती है, इन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए'.
Source:
Bollywoodlife.com
'मैं आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं'.
Source:
Bollywoodlife.com
'नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला'.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन का डायलाग, 'मंजू आईएम कमिंग फॉर यू'.
Source:
Bollywoodlife.com
'यही सोच रहा है न कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है'.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर सपने में मेरा बस चलता तो तुम्हारे बारे में कैसे-कैसे सपने देखता'.
Source:
Bollywoodlife.com
इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र कहीं नहीं था. अगर ये तूफान था तो प्रलय का आना अभी बाकी है'.
Source:
Bollywoodlife.com
'हमारी शादी होने वाली है रूहान, आओ ऊपर आओ'.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ऐश्वर्या राय बच्चन की ये साड़ी की तस्वीरें देख आपको भी हो जाएगा प्यार
अगली वेब स्टोरी देखें.