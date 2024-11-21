'भूल भूलिया 3' के सारे रिकार्ड्स तोड़ डालेंगी ये Upcoming Horror Comedy फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 21, 2024

कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'भूल भूलिया 3' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'भूल भूलिया 3' के सारे रिकार्ड्स तोड़ने के लिए जल्द ही कुछ हॉरर कॉमेडी फिल्में रिलीज होगी.

Source: Bollywoodlife.com

हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' में प्रभास नजर आने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

'ओए भूतनी के' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' भी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

अनीस बज्मी ने खुद बताया कि ‘भूल भुलैया 4’ बनने जा रही है.

Source: Bollywoodlife.com

'स्त्री 3' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: TRP की Race में इस शो ने अनुपमा से छीनी नंबर वन की गद्दी, जानिए किसे मिली कौन सी Position

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.