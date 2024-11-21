'भूल भूलिया 3' के सारे रिकार्ड्स तोड़ डालेंगी ये Upcoming Horror Comedy फिल्में

'भूल भूलिया 3' के सारे रिकार्ड्स तोड़ डालेंगी ये Upcoming Horror Comedy फिल्में
कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'भूल भूलिया 3' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिए हैं.
'भूल भूलिया 3' के सारे रिकार्ड्स तोड़ने के लिए जल्द ही कुछ हॉरर कॉमेडी फिल्में रिलीज होगी.
हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' में प्रभास नजर आने वाले हैं.
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है.
'ओए भूतनी के' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' भी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है.
अनीस बज्मी ने खुद बताया कि ‘भूल भुलैया 4’ बनने जा रही है.
'स्त्री 3' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
