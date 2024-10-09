जयपुर के इस मंदिर में होगा 'भूल भुलैया 3' का ट्रेलर लॉन्च

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 09, 2024

इस दिवाली बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कार्तिक आर्यन अपने फैंस के लिए तोहफा लेकर आ रहे हैं.

इस दिवाली कार्तिक आर्यन 'भूल भुलैया 3' के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे.

कार्तिक आर्यन के साथ इस फिल्म में विद्या बालन और तृप्ति डिमरी भी नजर आएंगी.

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' का ट्रेलर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

हाल ही में फिल्म 'भूल भुलैया 3' के ट्रेलर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है.

हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 3' का ट्रेलर आज यानि 9 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा.

फिल्म 'भूल भुलैया 3' का ट्रेलर जयपुर के प्रतिष्ठित राज मंदिर सिनेमा में लॉन्च होने जा रहा है.

जयपुर के इस राज मंदिर को 'सिनेमा का मंदिर' भी कहा जाता है.

फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी और विद्या बालन समेत पूरी स्टारकास्ट मौजूद रहेगी.

