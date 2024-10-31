'भूल भुलैया 3' के लिए पहली पसंद नहीं थीं तृप्ति डिमरी
Ankita Kumari
| Oct 31, 2024
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' इस दिवाली रिलीज रिलीज होने वाली है.
इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अलावा तृप्ति डिमरी और विद्या बालन भी नजर आएंगी.
'भूल भुलैया 3' के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने फिल्म को बनने में बहुत मेहनत की है.
क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए तृप्ति डिमरी डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थीं?
फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने खुद इस बात का खुलासा किया है.
अनीस बज्मी ने एक इंटरव्यू में बताया कि, 'ऐसा नहीं है कि हमने हमेशा फिल्म के लिए तृप्ति को चुना.
पिछले साल तृप्ति को 'एनिमल' फिल्म से मिली बड़ी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अनीस बज्मी ने इस फिल्म में उन्हें सेलेक्ट किया.
फिल्म के डायरेक्टर को एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी, जिसने कार्तिक आर्यन के साथ पहले काम नहीं किया हो.
'भूल भुलैया 3' में तृप्ति डिमरी की एक्टिंग देखकर फिल्म के मेकर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.
