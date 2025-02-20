2024 की सबसे दमदार फिल्म, शर्त लगा लो… मूवी का सब्जेक्ट और एंडिंग सपने में भी नहीं सोचा होगा!
Mishra Rajivranjan
| Feb 20, 2025
ये 2024 में आई एक तमिल भाषा की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है.
इसे केजी बालासुब्रमण्य ने डायरेक्ट किया है.
फिल्म में साउथ के स्टार जीवा और प्रिया भवानी शंकर लीड रोल में हैं.
फिल्म में एक कपल की कहानी दिखाई गई है जो छुट्टी पर जाते हैं.
इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि वे एक ब्लैक होल में फंस गए हैं, जो हर बार जब वे वहां से गुजरते हैं तो टाइमलाइन बदल जाती है.
फिल्म का क्लाइमेक्स देख तो आपका दिमाग सटक जाएगा.
सेकंड हाफ में फिल्म एक ऐसा मोड़ लेती है जिसे देख हर कोई सोच में पड़ जाए.
अगर आप सस्पेंस थ्रिलर सीरीज के तगड़े फैन हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है.
इस फिल्म का नाम Black है.
