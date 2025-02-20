2024 की सबसे दमदार फिल्म, शर्त लगा लो… मूवी का सब्जेक्ट और एंडिंग सपने में भी नहीं सोचा होगा!

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Feb 20, 2025

ये 2024 में आई एक तमिल भाषा की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

इसे केजी बालासुब्रमण्य ने डायरेक्ट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म में साउथ के स्टार जीवा और प्रिया भवानी शंकर लीड रोल में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म में एक कपल की कहानी दिखाई गई है जो छुट्टी पर जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि वे एक ब्लैक होल में फंस गए हैं, जो हर बार जब वे वहां से गुजरते हैं तो टाइमलाइन बदल जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म का क्लाइमेक्स देख तो आपका दिमाग सटक जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

सेकंड हाफ में फिल्म एक ऐसा मोड़ लेती है जिसे देख हर कोई सोच में पड़ जाए.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप सस्पेंस थ्रिलर सीरीज के तगड़े फैन हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म का नाम Black है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 1 फिल्म = 10 सनम तेरी कसम! इस मूवी का क्लाइमेक्स देख दोबारा देखने की नहीं होगी हिम्मत, YouTube पर हिंदी डबिंग में एकदम फ्री

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.