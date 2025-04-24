आतंकवाद पर बनी हैं ये शानदार और सुपरहिट बॉलीवुड फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर की थी जबरदस्त कमाई
Shreya Pandey
| Apr 24, 2025
अनुराग कश्यप की 'ब्लैक फ्राइडे' साल 2004 में आई थी. इसमें 1993 में मुंबई बम हमले को दिखाया गया है.
'उरीद: सर्जिकल स्ट्राइक' साल 2019 में आई थी. इसमें विक्की कौशल ने शानदार एक्टिंग की थी.
'अ वेडनेसडे' साल 2008 में आई थी. इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है.
'मेजर' साल 2022 में आई थी. यह फिल्म 2008 में शाहिद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी है.
आमिर खान की फिल्म 'सरफरोश' साल 1999 में आई थी. यह भी बहुत जबरदस्त फिल्म है.
'माय नेम इस खान' में शाहरुख और काजोल ने शानदार एक्टिंग की थी. इसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है.
'ब्लैक एंड व्हाइट' फिल्म में अफगानी सुसाइड बॉम्बर की कहानी दिखाई गई है. यह साल 2008 में आई थी.
