अनुराग कश्यप की सबसे शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में, कहानी देख हो जाएंगे हैरान
Shreya Pandey
| Mar 06, 2025
‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ अनुराग कश्यप की सबसे प्रसिद्ध वेब सीरीज है. इसे लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘ब्लैक फ्राइडे’ 1993 मुंबई बम विस्फोटों पर आधारित है, जो अनुराग कश्यप की पहली बड़ी हिट फिल्म थी.
देव डी साल 2009 में रिलीज हुई थी. यह एक अनोखी और रोमांटिक फिल्म है.
‘गुलाल’ एक राजनीतिक और सामाजिक फिल्म है. यह साल 2009 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी बहुत जबरदस्त है.
नो स्मोकिंग एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, इसमें एक अनोखी और रोमांचक कहानी दिखाई गई है.
‘पांच’ अनुराग कश्यप की पहली फिल्म थी, जो एक क्राइम ड्रामा है. यह 2003 में रिलीज हुई थी.
‘अगली’ साल 2013 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी बहुत जबरदस्त है.
