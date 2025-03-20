ऋषि कपूर की ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में, वीकेंड पर बना लें देखने का प्लान
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 20, 2025
‘बॉबी’ फिल्म में ऋषि कपूर के साथ डिंपल कपाड़िया ने लीड रोल निभाया था. यह फिल्म सुपरहिट हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘नगीना’ फिल्म में श्रीदेवी और ऋषि कपूर की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. इसमें इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘प्रेम रोग’ भी बहुत शानदार फिल्म है. यह फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘लैला मजनू’ एक रोमांटिक फिल्म है. इसकी कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘कर्ज’ फिल्म में ऋषि कपूर ने डबल रोल एक्टिंग की है. यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘कपूर एंड संस’ में ऋषि कपूर का अंदाज सबको पसंद आया. इस फिल्म को हजार बार देखने के बाद भी मन नहीं भरेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
‘चांदनी’ फिल्म में ऋषि ने श्रीदेवी के साथ काम किया था. यह फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रियलिटी शो में रोया टीवी का अनुज, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप
अगली वेब स्टोरी देखें.