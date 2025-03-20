ऋषि कपूर की ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में, वीकेंड पर बना लें देखने का प्लान

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025

‘बॉबी’ फिल्म में ऋषि कपूर के साथ डिंपल कपाड़िया ने लीड रोल निभाया था. यह फिल्म सुपरहिट हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

‘नगीना’ फिल्म में श्रीदेवी और ऋषि कपूर की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. इसमें इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी है.

Source: Bollywoodlife.com

‘प्रेम रोग’ भी बहुत शानदार फिल्म है. यह फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

‘लैला मजनू’ एक रोमांटिक फिल्म है. इसकी कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

‘कर्ज’ फिल्म में ऋषि कपूर ने डबल रोल एक्टिंग की है. यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

‘कपूर एंड संस’ में ऋषि कपूर का अंदाज सबको पसंद आया. इस फिल्म को हजार बार देखने के बाद भी मन नहीं भरेगा.

Source: Bollywoodlife.com

‘चांदनी’ फिल्म में ऋषि ने श्रीदेवी के साथ काम किया था. यह फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रियलिटी शो में रोया टीवी का अनुज, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.