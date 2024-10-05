इन फिल्मों से थिएटर हिला देंगे रणबीर कपूर
एक्टर रणबीर कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई हिट फिल्मों दी है.
साल 2023 की फिल्म 'एनिमल' में रणबीर कपूर ने दर्शकों को अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस कर दिया था.
इस फिल्म के बाद से रणबीर कपूर के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर आ रहे हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर यश राज फिल्म 'धूम 4' में नजर आएंगे.
'रामायण पार्ट 1' में फैंस रणबीर कपूर की एक्टिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
फिल्म 'एनिमल' के सीक्वल 'एनिमल 2' पर रणबीर जल्द ही काम शुरू करेंगे.
रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के पार्ट 2 का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है.
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में भी रणबीर नजर आ सकते हैं.
