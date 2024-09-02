इन 9 फिल्मों में सलमान खान ने खूब किया रोमांस

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 02, 2024

'मैंने प्यार किया' में सलमान खान को काफी रोमांटिक होते देखा गया था ।

Source: Bollywoodlife.com

सलमान की फिल्म 'हम आपके हैं कौन' की गिनती रोमांटिक फिल्म में होती है।

इस लिस्ट में फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' का नाम शुमार है।

रोमांटिक फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' में सलमान खान नजर आए थे।

'जब प्यार किसी से होता है' में भी सलमान खान रोमांटिक अंदाज में दिखे थे।

'प्रेम रतन धन पायो' में सलमान खान के रोल को लोगों ने खूब पसंद किया।

सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' का तो क्या ही कहना।

फिल्म 'हम साथ साथ हैं' में सलमान काफी रोमांटिक दिखे थे।

फिल्म 'बीवी नंबर 1' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

