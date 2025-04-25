डिंपल कपाड़िया की टॉप 10 फ्लॉप फिल्में, इरफान खान के साथ ये मूवी थी डिजास्टर
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 25, 2025
डिंपल की फिल्म ‘फाइंडिंग फैनी’ बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
पटियाला हाउस में डिंपल कपाड़िया ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी. ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘तुम मिलो तो सही,’ ये फिल्म तो डिजास्टर साबित हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
डिंपल की फिल्म ‘लक बाय चांस’ फिल्म में फरहान अख्तर, कोंकणा सेन शर्मा, ऋषि कपूर और जूही चावला भी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म ‘प्यार में ट्विस्ट’ में डिंपल कपाड़िया के साथ ऋषि कपूर थे. ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
डिंपल कपाड़िया की मूवी ‘हम कौन है’ भी फ्लॉप हो गई थी. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र शामिल थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म ‘हम तुम पे मरते हैं’ डिंपल की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘अजूबा’ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
डिंपल कपाड़िया की फिल्म ‘अंग्रेजी मीडियम’ डिजास्टर साबित हुई थी. फिल्म में इरफान खान, करीना कपूर खान और राधिका मदान भी शामिल थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जय जय शिव शंकर, इस फिल्म में डिंपल के साथ राजेश खन्ना नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: खून-खराबे से भरपूर हैं ये 9 वेब सीरीज, ओटीटी पर करें विंज वॉच
अगली वेब स्टोरी देखें.