मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की टाॅप 11 फिल्में
Mishra Rajivranjan
| Mar 20, 2025
दामिनी, मीनाक्षी की ये फिल्म साल 1993 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी.
मीनाक्षी की फिल्म ‘बड़े घर की बेटी’ आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए.
घर हो तो ऐसा, ये फिल्म ऑडियंस को खूब पसंद आई थी.
घातक, सनी देओल के साथ मीनाक्षी की ये फिल्म भी काफी शानदार मूवी है.
‘शहंशाह’ फिल्म में मीनाक्षी ने अमिताभ बच्चन संग काम किया है.
आदमी खिलौना है, इस फिल्म में मीनाक्षी और गोविंदा की जोड़ी लोगों को खूब पंसद आई थी.
एक्शन फिल्म ‘घायल’ में मीनाक्षी के साथ सनी देओल भी है.
मीनाक्षी ने राज बब्बर और विनोद खन्ना के साथ फिल्म ‘महादेव’ में काम किया था.
घराना, इस फिल्म में मीनाक्षी ने ऋषि कपूर और गोविंदा संग काम किया था.
अनिल कपूर स्टारर फिल्म ‘मेरी जंग’ में मीनाक्षी ने अनिल कपूर की प्रेमिका का शानदार किरदार निभाया है.
अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म ‘गंगा जमुना सरस्वती’ में मीनाक्षी ने जमुना का किरदार निभाया था.
