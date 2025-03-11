Exam खत्म हो गए हो तो देखें ये 10 क्लासिक कॉमेडी फिल्में
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 11, 2025
Gol Maal, 1979 की इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं.
Chalti Ka Naam Gaadi, इस फिल्म में आपको मधुबाला और किशोर कुमार की नटखट कॉमेडी देखने को मिलेगी.
1972 में आई फिल्म Bombay to Goa कॉमेडी और एडवेंचर से भरपुर है.
Chashme Buddoor, इस फैमिली कॉमेडी फिल्म का तो जवाब नहीं!
Jaane Bhi Do Yaaro, इस कॉमेडी ड्रामा को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। .
Angoor, Prime Video पर मौजूद ये फिल्म देखकर दिन बन जाएगा.
Padosan फिल्म देखकर आप खूब हसेंगे.
Chhoti Si Baat, यह कॉमेडी फिल्म आपको Prime Video पर मिल जाएगी.
Half Ticket, ये फिल्म भी बड़ी मजेदार है.
Rajnigandha इस रोमांस ड्रामा फिल्म को आप YouTube या Prime Video पर देख सकते हैं.
