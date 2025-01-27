इन साउथ मूवीज की रीमेक हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, रिलीज होते ही हो गई सुपरहिट, बॉक्स ऑफिस पर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

इन साउथ मूवीज की रीमेक हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, रिलीज होते ही हो गई सुपरहिट, बॉक्स ऑफिस पर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई
Shreya Pandey
| Jan 27, 2025
साल 2007 में रिलीज हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूल भुलैया’ मलयालम फिल्म 'मणिचित्रथाझु' का रीमेक है.
साल 2018 में रिलीज फिल्म ‘बागी 2’ तेलुगु फिल्म 'क्षणम' की हिंदी रीमेक है. फिल्म में टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी ने किरदार निभाया है.
बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक ‘गजनी’ तमिल फिल्म के ‘गजनी’ का हिंदी रीमेक है.
अक्षय कुमार की फिल्म 'हेरा फेरी' मलयालम सिनेमा 'रामजी राव स्पीकिंग' का रीमेक है.
अजय देवगन की फिल्म ‘सिंघम’ तमिल फिल्म 'सूर्या' की रीमेक है.
सलमान खान की फिल्म ‘वांटेड’ तेलुगू फिल्म 'पोकिरी' की रीमेक है. यह फिल्म भी बॉलीवुड में हिट हुई.
सलमान खान की फिल्म ‘तेरे नाम’ तमिल फिल्म 'सेतु' का हिंदी रीमेक है. इस फिल्म का गाना आज भी लोग सुनते हैं.
अनिल कपूर की फिल्म 'नायकः द रियल हीरो' तमिल फिल्म 'मुधालवन' का हिंदी रीमेक है.
