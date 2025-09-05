37 साल पहले आई वो हॉरर फिल्म, जिसकी लीड एक्ट्रेस अचानक हो गई गायब, आजतक नहीं मिला कोई सुराग

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2025

आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एवरग्रीन हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसकी डरावनी कहानी ने हर किसी का दिल जीत लिया था.

फिल्म की लीड एक्ट्रेस ने अपनी कलाकारी से सबको दीवाना बना लिया था. लेकिन अचानक वो कहां गायब हो गईं कुछ खबर नहीं.

हम बात कर रहे हैं 1998 में आई हॉरर फिल्म ‘वीराना’ की, जिसे रामसे ब्रदर्स ने बनाया था.

फिल्म में एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना, हेमंत बिरजे, विजयेन्द्र घटगे, विजय अरोड़ा, सतीश शाह और गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकार शामिल थे.

जैस्मिन धुन्ना ने इस फिल्म में बहुत ही खतरनाक किरदार निभाया था. हॉरर स्टोरी के साथ ही इसमें आपको ग्लैमस भी देखने को मिलेगा.

उस समय 60 लाख में तैयार इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी. फिल्म की कहानी दर्शकों का काफी पसंद आई थी.

कहा जाता है कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मीन धुन्ना को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद पसंद करता था. इस फिल्म के बाद जैस्मीन अचानक गायब हो गईं और उनका कहीं पता नहीं लगा.

