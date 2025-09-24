कैटरीना कैफ ने इन 7 मूवीज को रिजेक्ट कर की भारी गलती

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2025

गोलियों की रासलीला रामलीला

इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली पहले कैटरीन कैफ को लेना चाहते थे.

हाफ गर्लफ्रेंड

अर्जुन कपूर स्टारर इस फिल्म की पहली पसंद कैटरीना कैफ थीं. उनके मना करने के बाद श्रद्धा कपूर नजर आई थीं.

​बाजीराव मस्तानी

इस फिल में दीपिका पादुकोण का रोल पहले कैटरीन कैफ को ऑफर हुआ था. लेकिन उन्होंने मना कर दिया था.

​चेन्नई एक्सप्रेस

शाहरुख और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल में पहले कैटरीना कैफ नजर आने वाली थीं. लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था.

ये जवानी है दीवानी

इस फिल्म में मेकर्स पहले कैटरीना कैफ को लीड रोल में लेना चाहते थे.

गुंडे

अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह स्टार फिल्म गुंडे में मेकर्स कैटरीन कैफ को साइन करना चाहते थे.

रॉकस्टार

इस फिल्म को भी कैटरीन ने रिजेक्ट कर दिया था.

