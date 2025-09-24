कैटरीना कैफ ने इन 7 मूवीज को रिजेक्ट कर की भारी गलती

इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली पहले कैटरीन कैफ को लेना चाहते थे.Source: Bollywoodlife.com
अर्जुन कपूर स्टारर इस फिल्म की पहली पसंद कैटरीना कैफ थीं. उनके मना करने के बाद श्रद्धा कपूर नजर आई थीं.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल में दीपिका पादुकोण का रोल पहले कैटरीन कैफ को ऑफर हुआ था. लेकिन उन्होंने मना कर दिया था.Source: Bollywoodlife.com
शाहरुख और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल में पहले कैटरीना कैफ नजर आने वाली थीं. लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में मेकर्स पहले कैटरीना कैफ को लीड रोल में लेना चाहते थे.Source: Bollywoodlife.com
अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह स्टार फिल्म गुंडे में मेकर्स कैटरीन कैफ को साइन करना चाहते थे.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म को भी कैटरीन ने रिजेक्ट कर दिया था.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!