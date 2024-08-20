'स्त्री 2' से पहले इन हॉरर-कॉमेडी मूवीज ने किया बंपर कलेक्शन
Shashikant Mishra
| Aug 20, 2024
साल 2002 में आई फिल्म 'राज' ने 21 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे।
फिल्म 'भूल भुलैया' साल 2007 में रिलीज हुई थी और करीब 50 करोड़ रुपये कमाए थे।
साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'भूतनाथ रिटर्न्स' ने करीब 40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'स्त्री' ने करीब 130 करोड़ रुपये कमाए थे।
साल 2022 में आई फिल्म 'भूल भुलैया 2' ने 185 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।
फिल्म 'भेड़िया' साल 2022 में रिलीज हुई थी और 66 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।
फिल्म 'शैतान' साल 2024 में रिलीज हुई और करीब 150 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
फिल्म 'मुंज्या' साल 2024 में रिलीज हुई और 107 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए।
