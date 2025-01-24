क्राइम थ्रिलर, धड़ाधड़ फायरिंग और प्लेन हाईजैक, कुछ ऐसी ही हैं आतंकवाद पर बनी ये 6 फिल्में

क्राइम थ्रिलर, धड़ाधड़ फायरिंग और प्लेन हाईजैक, कुछ ऐसी ही हैं आतंकवाद पर बनी ये 6 फिल्में
Bollywood Staff
| Jan 24, 2025
आतंकवाद के मुद्दे पर बनी ये सारी फिल्में कमाल की हैं.
Omerta एक एक्शन बायोग्राफिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है.
भारत के इतिहास में सबसे बड़े आतंकवादी हमले पर आधारित फिल्म The Attacks of 26/11 देखकर आपका खून खौल उठेगा.
फिल्म Sarbjit एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है. यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है.
Dhamaka फिल्म में एक एंकर के जीवन में आए कमाल के ट्विस्ट की कहानी दिखाती, जो एक आतंकवादी हमले से जुड़ी होती है.
सोनम कपूर स्टारर फिल्म Neerja, 1986 में आतंकवादियों द्वारा हाईजैक किए गए प्लेन हादसे में नीरजा के साहस की कहानी दिखाई गई है.
इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी RAW को इस फिल्म में एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी को इंडिया लाना होता है. फिल्म का नाम D Day है.
