Bollywood Quiz: हिंदुस्तान की पहली फिल्म जिसे शूट किया गया अफगानिस्तान में
Bollywood Staff
| Jan 24, 2025
आजकल फिल्मों में आपको कई विदेशी लोकेशंस दिखते हैं.
लेकिन पहले ऐसा बहुत ही कम होता था.
क्या आपको इंडिया की उस पहली फिल्म के बारे में पता है, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी.
इस फिल्म के प्रोडूसर और डायरेक्टर फिरोज खान थे.
हम बात कर रहे हैं. 1975 में आई फिल्म धर्मात्मा की.
धर्मात्मा एक हिन्दी थ्रिलर फिल्म और अफगानिस्तान में फिल्माई गई पहली बॉलीवुड फिल्म है.
फिल्म में फिरोज खान, हेमा मालिनी, रेखा, प्रेम नाथ, इम्तियाज खान, डैनी डेन्जोंगपा, फरीदा जलाल, रंजीत, हेलेन, मदन पुरी, जीवन, दारा सिंह, सत्येन कप्पू और सुधीर जैसे स्टार शामिल हैं.
1975 में सिनेमाघरों में आने वाली ये फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्म थी.
फिल्म में संगीत कल्याण जी आनंद जी का है.
