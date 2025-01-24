Bollywood Quiz: हिंदुस्तान की पहली फिल्म जिसे शूट किया गया अफगानिस्तान में

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

आजकल फिल्मों में आपको कई विदेशी लोकेशंस दिखते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन पहले ऐसा बहुत ही कम होता था.

Source: Bollywoodlife.com

क्या आपको इंडिया की उस पहली फिल्म के बारे में पता है, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म के प्रोडूसर और डायरेक्टर फिरोज खान थे.

Source: Bollywoodlife.com

हम बात कर रहे हैं. 1975 में आई फिल्म धर्मात्मा की.

Source: Bollywoodlife.com

धर्मात्मा एक हिन्दी थ्रिलर फिल्म और अफगानिस्तान में फिल्माई गई पहली बॉलीवुड फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म में फिरोज खान, हेमा मालिनी, रेखा, प्रेम नाथ, इम्तियाज खान, डैनी डेन्जोंगपा, फरीदा जलाल, रंजीत, हेलेन, मदन पुरी, जीवन, दारा सिंह, सत्येन कप्पू और सुधीर जैसे स्टार शामिल हैं.

Source: Bollywoodlife.com

1975 में सिनेमाघरों में आने वाली ये फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्म थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म में संगीत कल्याण जी आनंद जी का है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'मैं और करीना बेडरूम में थे...' Saif Ali Khan ने बताई उस रात की पूरी सच्चाई

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.