Romantic Movies: 2025-26 में रिलीज होंगी ये 5 जबरदस्त रोमांटिक फिल्में, जो दर्शकों के दिलों पर करेंगी राज

इस फिल्म में रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ नजर आएंगे.Source: Bollywoodlife.com
यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म 2025 के अंत या फिर 2026 में रिलीज हो सकती है.Source: Bollywoodlife.com
25 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की जोड़ी दिखने वाली है.Source: Bollywoodlife.com
इस अपकमिंग रोमांटिक फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे साथ नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होनी है.Source: Bollywoodlife.com
करण जौहर की इस फिल्म में तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी नजर आने वाली है. इस फिल्म की रिलीज डेट 1 अगस्त 2025 रखी गई है.Source: Bollywoodlife.com
यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसमें वरुण धवन और जान्हवी कपूर की प्यारी जोड़ी दिखने वाली है. फिल्म 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी.Source: Bollywoodlife.com
