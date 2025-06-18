Romantic Movies: 2025-26 में रिलीज होंगी ये 5 जबरदस्त रोमांटिक फिल्में, जो दर्शकों के दिलों पर करेंगी राज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 18, 2025

लव एंड वार

इस फिल्म में रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

रोमांटिक ड्रामा फिल्म

यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म 2025 के अंत या फिर 2026 में रिलीज हो सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

परम सुंदरी

25 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की जोड़ी दिखने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

इस अपकमिंग रोमांटिक फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे साथ नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होनी है.

Source: Bollywoodlife.com

धड़क 2

करण जौहर की इस फिल्म में तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी नजर आने वाली है. इस फिल्म की रिलीज डेट 1 अगस्त 2025 रखी गई है.

Source: Bollywoodlife.com

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसमें वरुण धवन और जान्हवी कपूर की प्यारी जोड़ी दिखने वाली है. फिल्म 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: विजय सेतुपति की ‘ऐस’ के साथ ही इन 7 साउथ फिल्मों ने OTT पर मचा रखा है गर्दा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.