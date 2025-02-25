पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेरने वाली 5 बॉलीवुड फिल्में
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 25, 2025
बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी जो बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गईं.
लिस्ट में कई शानदार फिल्में शामिल हैं.
आइए इन फिल्मों के बारे में जानते हैं. इन फिल्मों ने पाकिस्तान में अच्छा पैसा कमाया है.
इस लिस्ट में शाहरुख खान और काजोल की फिल्म ‘दिलवाले’ शामिल है.
फिल्म ‘बाजीराव मस्तानी’ ने पाकिस्तान में अच्छी ओपनिंग की थी.
सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ पाकिस्तान में खूब चली थी.
पाकिस्तान में आमिर खान की मूवी ‘पीके’ के दीवाने हो गए थे सब.
फिल्म ‘तमाशा’ बॉलीवुड में उतनी चली नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इसने अच्छी कमाई की.
