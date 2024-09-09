सिर घुमा देंगी बॉलीवुड की ये फिल्में
Ankita Kumari
| Sep 09, 2024
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ की 'बार बार देखो' बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजिंग फिल्म थी।
आयुष्मान खुराना की फिल्म 'अंधाधुन' की स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी।
रणवीर सिंह की फिल्म 'सर्कस' की स्टोरी काफी टेढ़ी-मेढ़ी थी।
फिल्म 'बिलविंदर सिंह फेमस हो गया' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
जैकी श्रॉफ की 'दाल में कुछ काला है' फिल्म की स्टोरी बहुत ही कन्फ्यूजिंग थी।
आमिर खान की फिल्म 'तलाश' की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी।
2012 की फिल्म 'कहानी' की स्टोरी थोड़ी कांप्लेक्स थी।
इमरान हाशमी और विद्या बालन की फिल्म 'घनचक्कर' की स्टोरी भी कुछ इसी तरह थी।
इस लिस्ट में फिल्म 'हैदराबाद ब्लूज' का नाम भी शामिल है।
