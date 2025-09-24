इन 5 अपकमिंग मूवीज के आते ही Vicky Kaushal बनेंगे बॉक्स ऑफिस के राजा

लव एंड वॉर

रिपोर्ट्स की मने तो विक्की कौशल जल्द ही फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में विक्की के साथ ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शामिल हैं. फिल्म 2026 में आएगी.