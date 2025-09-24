इन 5 अपकमिंग मूवीज के आते ही Vicky Kaushal बनेंगे बॉक्स ऑफिस के राजा

यह करण जौहर की एक अपकमिंग फिल्म है, जिसमें विक्की कौशल सही कई स्टार्स नजर आने वाले हैं.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में विक्की लीड रोल निभाते दिखेंगे.Source: Bollywoodlife.com
विक्की कौशल इस फिल्म में भगवान परशुराम के किरदार में दिखाई देंगे.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में विक्की कौशल के अलावा सनी देओल और प्रीति जिंटा भी नजर आने वाली हैं.Source: Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मने तो विक्की कौशल जल्द ही फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में विक्की के साथ ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शामिल हैं. फिल्म 2026 में आएगी.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!