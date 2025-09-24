इन 5 अपकमिंग मूवीज के आते ही Vicky Kaushal बनेंगे बॉक्स ऑफिस के राजा

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2025

बॉलीवुड स्टार विक्की कौशल ने साल 2025 में अपनी फिल्म ‘छावा’ से तहलका मचा दिया.

उनकी फिल्म छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है. आइए उनकी कुछ अपकमिंग फिल्मों के बारे में जानते हैं.

तख्त

यह करण जौहर की एक अपकमिंग फिल्म है, जिसमें विक्की कौशल सही कई स्टार्स नजर आने वाले हैं.

द इम्मोर्टल अश्वत्थामा

इस फिल्म में विक्की लीड रोल निभाते दिखेंगे.

महावतार एन एपिक सागा

विक्की कौशल इस फिल्म में भगवान परशुराम के किरदार में दिखाई देंगे.

लाहौर 1947

इस फिल्म में विक्की कौशल के अलावा सनी देओल और प्रीति जिंटा भी नजर आने वाली हैं.

लव एंड वॉर

रिपोर्ट्स की मने तो विक्की कौशल जल्द ही फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में विक्की के साथ ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शामिल हैं. फिल्म 2026 में आएगी.

