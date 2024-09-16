बनारस की गलियों में हुई है इन फिल्मों की शूटिंग
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 16, 2024
बनारस में सोनम कपूर और धनुष की फिल्म 'रांझणा' की शूटिंग हुई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग बनारस में हुई है।
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल की फिल्म 'मशान' की शूटिंग भी बनारस में हुई है।
Source:
Bollywoodlife.com
'द लास्ट कलर' फिल्म की शूटिंग बनारस के अस्सी घाट पर की गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी' की शूटिंग भी बनारस में हुई है।
Source:
Bollywoodlife.com
2022 में रिलीज हुई फिल्म 'बनारस' की शूटिंग भी बनारस में ही की गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में फिल्म 'काशी' का नाम भी शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्शन ड्रामा फिल्म 'इशक' की शूटिंग वाराणसी के अस्सी घाट पर की गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
'मुक्ति भवन' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शमिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: टीवी के इन टॉप 7 शोज में होगा हफ्तेभर बवाल, लगेगा ट्विस्ट और टर्न्स का तड़का
अगली वेब स्टोरी देखें.