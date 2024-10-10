इस एक्ट्रेस का रेप सीन देखकर घबराई थी डायरेक्टर, हाथ जोड़कर मांगी माफी
तृप्ति डिमरी बॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं.
एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने अपने ग्लैमर से इंडस्ट्री में खूब जादू चलाया है.
तृप्ति डिमरी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है.
एनिमल फिल्म के बाद तृप्ति डिमरी नेशनल क्रश बन चुकी हैं.
इस फिल्म से पहले तृप्ति ने 'बुलबुल' में कमाल की एक्टिंग करती दिखी थीं.
एक इंटरव्यू में तृप्ति डिमरी ने बताया था कि, 'फिल्म 'बुलबुल' में रेप सीन काफी इंटेंस था'.
तृप्ति डिमरी ने बताया था कि, 'रेप सीन बहुत डरावना और अजीब था'.
तृप्ति ने कहा था कि, 'लेकिन मैं राहुल बोस को धन्यवाद करती हूं की उन्होंने मुझे कम्फर्टेबले फील करवाया था'.
तृप्ति ने कहा था कि, फिल्म में दिखाए रेप सीन्स को शूट करने के बाद फिल्म की डायरेक्टर उनके पास आकर उनसे माफी मांगती थीं.
