‘कड़ावर’ समेत इन 5 ब्रिलियंट फिल्मों का सस्पेंस और थ्रिलर देख रह जाएंगे दंग, YouTube पर हैं बिल्कुल फ्री
Bollywood Staff
| Jan 13, 2025
YouTube पर कई शानदार फिल्में मौजूद हैं, जिन्हें आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं.
आज हम आपके लिए ऐसी ही 5 फिल्में लाए हैं, जिनका थ्रिलर और सस्पेंस आपका दिमाग घुमा देगा.
ये 5 फिल्में आज आप YouTube पर कभी भी बड़े आराम से देख सकते हैं.
शानदार स्टोरीटेलिंग के साथ फिल्म ‘Monkey Bag’ को देखकर आप दंग रह जाएंगे.
‘D16’ थ्रिलर से भरपूर फिल्म है. इस फिल्म के लास्ट की सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे.
ट्विस्ट और मिस्ट्री से भरपूर ‘Cadaver’ फिल्म को देखकर तो मजा ही आज जाएगा.
YouTube पर मौजूद फिल्म ‘Awe’ आपको सब टाइटल के साथ देखनी पड़ेगी.
इन्वेस्टीगेशन पर आधारित फिल्म ‘V1’ देखकर आपको मजा आ जाएगा.
