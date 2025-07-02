दिमाग हिला देंगी साउथ की ये शानदार फिल्में, स्क्रीन से नहीं हटेगी नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 02, 2025

'In' साउथ की मलयालम फिल्म है. यह साल 2022 में आई थी.

मलयालम फिल्म 'साइको' को आप zee5 पर देख सकते हैं.

'निर्वाण इन' एक साइकोलॉजी हॉरर फिल्म है.

'विक्रम-विधा' पुलिस और गैंगस्टर की कहानी है.

'चक्रव्यूह द ट्रैप' फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

सामंथा की फिल्म 'यशोदा' भी बहुत जबरदस्त है.

तापसी पन्नू की फिल्म 'दोबारा' भी सस्पेंस से भरी हुई है.

