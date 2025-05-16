विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्में, एक ने तो तोड़ दिए कमाई के सभी रिकॉर्ड
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 16, 2025
बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल ने कई शानदार फिल्में की हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' फिल्म में विक्की एक फौजी के किरदार में नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
'संजू' फिल्म में भी एक्टर ने बहुत शानदार भूमिका निभाया है. यह फिल्म एक्टर संजय दत्त की कहानी पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
'राजी' फिल्म में एक्टर ने एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी की भूमिका निभाई थी. यह फिल्म भी जबरदस्त है.
Source:
Bollywoodlife.com
'मसान' फिल्म से विक्की ने अपने करियर की शुरुआत की थी. सामाजिक मुद्दे पर आधारित यह शानदार फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
'लस्ट स्टोरी' एक एडल्ट फिल्म है. इसमें एक्टर का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'छावा' फिल्म ने विक्की कौशल के किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया था. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ की कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Cannes 2025 में ट्रांसपेरेंट आउटफिट पहनकर पहुंचीं ये मशहूर सिंगर, देखें फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.