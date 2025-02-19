रश्मिका मंदाना की वो ब्लॉकबस्टर फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर की करोड़ों की कमाई
Shreya Pandey
| Feb 19, 2025
एनिमल साल 2023 में रिलीज हुई थी. एनिमल में रणबीर कपूर लीड रोल में थे. इस फिल्म का कलेक्शन 917 करोड़ रुपये रहा था.
पुष्पा: द राइज फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी. अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका की यह फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है.
‘गीता गोविंदम’ फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी. यह एक रोमांटिक फिल्म है.
‘डियर कॉमरेड’ में रश्मिका और विजय देवरकोंडा की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया. यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही.
पुष्पा 2: द रूल साल 2024 में आई थी. अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका की यह फिल्म साल 2024 की सुपरहिट फिल्म रही है.
‘छावा’ फिल्म में विक्की कौशल और रश्मिका ने लीड रोल निभाया है. इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पांच दिनों में165 करोड़ की कमाई की है.
‘सरिलरु नीकेवरु’ साल 2020 में आई थी. यह एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है. इसमें रश्मिका के साथ महेश बाबू ने लीड रोल निभाया है.
‘भीष्म’ साल 2020 में पर्दे पर आई. इस फिल्म में रश्मिका ने नितिन के साथ काम किया था.
‘वरिसु’ फिल्म में थलापति विजय के साथ रश्मिका मंदाना ने लीड रोल निभाया है. वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपये के करीब की कमाई की थी.
